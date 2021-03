Die A6 bei Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) bleibt wegen eines brennenden Reisebusses bis auf Weiteres voll gesperrt. In dem Bus war am Morgen während der Fahrt ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Reifen in Brand geraten sind, weil die Bremsen defekt waren. Der Fahrer und die sechs Fahrgäste konnten sich nach Angaben der Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 70.000 Euro. Da sich der Löschschaum über die gesamte Fahrbahn verteilt hat, musste diese gesperrt werden. Die Sperrung könne noch einige Stunden dauern, so die Polizei. Der Verkehr wird ab Wattenheim in Richtung Kaiserslautern und bei Enkenbach-Alsenborn in Richtung Mannheim umgeleitet.