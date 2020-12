per Mail teilen

Auf der A6 bei Homburg müssen Autofahrer über das Wochenende mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab Freitag 9 Uhr wird nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. In dem Bereich sollen Schäden am Entwässerungssystem ausgebessert werden. Die Arbeiten sollen bis Montag abgeschlossen sein.