Im Vergleich zur Größe der Bevölkerung verzeichnet Zweibrücken im Land die meisten Scheidungen. Aber immerhin: Auch bei den Hochzeiten belegt die Stadt in Rheinland-Pfalz den Spitzenplatz.

In Zweibrücken werden prozentual die meisten Ehen geschlossen - und auch wieder geschieden. (Symbolbild) Imago Jürgen Schwarz / Panthermedia

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems wurden im vergangenen Jahr in Zweibrücken 86 Ehen geschieden - bezieht man das auf die Bevölkerungszahl, ist die Zahl der Scheidungen so hoch wie nirgendwo sonst in Rheinland-Pfalz.

Die Leiterin des Standesamtes Zweibrücken, Yvonne Langner, nimmt die Zahl mit Humor: "Die schönste Erklärung wäre für mich, dass die Paare in Zweibrücken so gerne heiraten, dass sie es gerne noch ein zweites Mal machen." Sie geht aber eher davon aus, dass es der heutigen Kultur geschuldet sei - Paare blieben nicht mehr so lange zusammen wie früher.

300 Eheschließungen im vergangenen Jahr

Umso schöner findet Yvonne Langner es, dass sich in Zweibrücken auch immer mehr Menschen das Ja-Wort geben. Im vergangenen Jahr sind in der Stadt knapp 300 neue Ehen geschlossen worden - auch das ist der Spitzenwert in Rheinland-Pfalz. Der Andrang ist mittlerweile so groß, dass die Stadt an ihre Grenzen stößt, sagt die Leiterin des Standesamtes. Deshalb werde jetzt versucht, das Angebot an Hochzeitsorten auszuweiten - im Moment kann man sich im Rathaus, im Rosengarten und in der Fasanerie trauen lassen. "Aber wir brauchen dann auch mehr Unterstützung im personellen Bereich", fordert Yvonne Langner.

Oberbürgermeister jetzt auch Standesbeamter

Die hat sie schon bekommen - in Form des Oberbürgermeisters der Stadt Zweibrücken, Marold Wosnitza (SPD). Er hat sich nämlich jetzt zum Standesbeamten weiterbilden lassen. "Das ist eine schöne Sache für mich, dass ich Bürger und Bürgerinnen trauen kann. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen." Das erste Paar traut Wosnitza im November - wo, weiß er noch nicht.

Für künftige Trauungen könnte sich der Oberbürgermeister auch die Sternwarte in Zweibrücken vorstellen, die aussieht wie der kleine Roboter R2D2 aus Star Wars. "Warum sollte man dort keine Trauungen durchführen? Aber das ist jetzt nur mal ein Brainstorming bei einem guten Glas Wein - und erstmal nicht mehr."