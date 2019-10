Am Sonntag wird in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land der neue Verbandsbürgermeister gewählt. Für die SPD tritt Amtsinhaber Jürgen Gundacker an, der Kandidat der CDU ist Björn Bernhard.

Jürgen Gundacker ist seit mittlerweile acht Jahren Verbandsbürgermeister. Sollte er wiedergewählt werden, will er nach eigenen Angaben unter anderem alle Grundschulen in der Verbandsgemeinde generalsanieren. Sein Kontrahent Björn Bernhard von der CDU will zum Beispiel das Ehrenamt stärken und einen sogenannten Ehrenamtslotsen bei der Verbandsgemeinde einführen. Dieser soll Bürger, die ehrenamtlich tätig sind, betreuen und beraten. Im Wahlkampf hatte Björn Bernhard für Aufsehen gesorgt, weil er sich auf einigen Wahlplakaten als Feuerwehrmann zeigte. Land und Kreis kritisierten dies, weil die Feuerwehr zur politischen Neutralität verpflichtet sei. In der Folge musste Björn Bernhard einen Teil seiner Wahlplakate abhängen. Dagegen hatte er beim Verwaltungsgericht Neustadt Klage eingereicht. Das Gericht wies den Eilantrag zurück, mit der Begründung, Bernhard habe erreichen wollen, dass er die Plakate wieder aufhängen darf.