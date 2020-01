Am Samstag beginnt auf dem Zweibrücker Schlossplatz ein zweitägiges Streetfood-Festival. Dabei sind mehr als 20 verschiedene Imbissbuden aus ganz Deutschland vertreten. Angeboten werden beispielsweise Klassiker wie Hamburger und Currywurst, aber auch Ausgefallenes, wie etwa geröstete oder frittierte Insekten. Der Sonntag ist in Zweibrücken außerdem zwischen 13 und 18 Uhr verkaufsoffen. Auch in Pirmasens sind die Geschäfte am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet und der Belznickelmarkt wird an diesem Wochenende fortgeführt. In Kaiserslautern läuft noch bis Montagabend der jährliche Silvestermarkt.