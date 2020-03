Der Stadtrat von Zweibrücken hat sich am Mittwochabend dagegen entschieden, die Grundsteuer für Grundstücks- und Hausbesitzer zu erhöhen. Die Entscheidung fiel sehr knapp aus. Die Kommunalaufsicht ADD fordert von verschuldeten Kommunen in Rheinland-Pfalz, die Grundsteuer für Grundstücksbesitzer zu erhöhen. In Zweibrücken wäre die Steuer damit um durchschnittlich etwa 45 Euro gestiegen und hätte Mehreinnahmen für die Stadt von rund 720.000 Euro pro Jahr bedeutet. Im Vorfeld der Zweibrücker Stadtratssitzung warnte die ADD vor einer Entscheidung gegen eine freiwillige Grundsteuer-Erhöhung. Nun besteht nach Angaben von Bürgermeister Gauf die Gefahr, dass die ADD der Stadt zum Beispiel verbietet, Personal für den neuen Kindergarten an der Festhalle einzustellen. Außerdem könnte die ADD den Hebesatz für die Grundsteuer nun zwangserhöhen – und das deutlich höher als die abgelehnte Beschlussvorlage im Stadtrat.