In Zweibrücken hat das sogenannte Erlebniswochenende mit zahlreichen Veranstaltungen auf den Plätzen und in der Innenstadt. Am Freitag startet zum Beispiel die erste Zweibrücker Oldtimer-Rallye, die am Samstag in einem Oldtimertreffen mündet. Auf dem Herzogplatz werden am Samstag Künstler ihre Lichtinstallationen vorstellen. Am Sonntag sind in Zweibrücken dann die Geschäfte geöffnet.