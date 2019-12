per Mail teilen

Ein unbekannter Dieb war in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus in Zweibrücken aktiv. Nach Angaben der Polizei stahl der Mann gegen 3 Uhr morgens auf einer Krankenstation einen Geldbeutel. Im Keller des Gebäudes versuchte er mehrere Spinde von Mitarbeitern zu öffnen. Der Täter soll etwa dreißig Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank und ungepflegt sein. Er habe zum Zeitpunkt des Diebstahles grüne Einweghandschuhe, eine braune Steppjacke und eine tarnfarbene Baskenmütze getragen. Wer etwas zu dem Mann sagen kann, soll sich bei der Polizei in Zweibrücken melden.