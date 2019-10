per Mail teilen

Etwa 600 Menschen haben bei einem Solidaritätsgottesdienst in Queidersbach ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Zuvor soll der schwarze Pfarrer der Gemeinde rassistisch beschimpft worden sein.

Organisiert wurde der Solidaritätsgottesdienst von der Pfarrei Heiliger Martin Kaiserslautern. Aus allen sechs Gemeinden der Pfarrei, in der Pfarrer Patrick Asomugha in den vergangenen Jahren eingesetzt war, kamen Gläubige zu dem Gottesdienst nach Queidersbach. Teilweise kamen die Menschen mit Kleinbussen angereist. Vielen war es ein Bedürfnis, sich ganz entschieden hinter ihren "Pfarrer Patrick" zu stellen. "Weil mir Pfarrer Patrick wichtig ist und weil ich Solidarität zeigen will. Wir wünschen uns mehr solche Menschen, wie er es ist", sagte eine Besucherin nach dem Gottesdienst ergriffen.

"Er behandelt jede Person gleich, hat nie Vorurteile und ist generell ein sehr lieber Mensch!" Besucherin des Gottesdienstes

Pfarrer zu Tränen gerührt

Pfarrer Patrick Asomugha leitete den Gottesdienst selbst und war von so viel Zuspruch überwältigt. Immer wieder war ihm seine Rührung deutlich anzusehen und es flossen Tränen. Das Schlussgebet konnte er kaum noch sprechen. Unmittelbar nach dem Gottesdienst sagte er: "Ich fühle mich super, hervorragend. Es war unbeschreiblich. Ich habe viel geheult. Das tut wahnsinnig gut."

Pfarrer Patrick Asomugha. SWR

Der Priester soll vor einigen Monaten mehrmals rassistisch beschimpft worden sein. Außerdem wurden alle vier Reifen seines Autos zerstochen.

Mutmaßlicher Rassismus Thema im Gottesdienst

Diese Vorfälle wurden während des Gottesdienstes immer wieder von Pfarrer Patrick Asomugha thematisiert. Er sprach ganz offen an: Man müsse ihn nicht gut finden und er sei nicht perfekt. Aber er wünsche sich, dass mit ihm und nicht über ihn geredet werde. Wichtig war ihm auch zu betonen, dass es in seiner neuen Gemeinde auch viele Menschen gebe, die es gut mit ihm meinten.