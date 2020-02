Das Luchsmännchen Juri ist tot. Ein Spaziergänger hatte das tote Tier am Wochenende bei Waldfischbach-Burgalben im Pfälzerwald gefunden.

Juri war im Frühjahr 2018 im Zuge des Wiederansiedlungsprojekts mit knapp zwei Jahren aus der Schweiz in den Pfälzerwald umgesiedelt worden. Im Herbst des gleichen Jahres hatte das Tier eine Ziegenherde attackiert.

Juri wurde 2018 aus der Schweiz in den Pfälzerwald umgesiedelt Stiftung Natur und Umwelt RLP, Annina Prüssing

Verletzung an der Pfote führte zu Blutvergiftung

Eine Untersuchung am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin habe eine natürlich Todesursache ergeben, teilte die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz mit. Die pathologische Untersuchung ergab, dass der Luchs nach einer Pfotenverletzung an Blutvergiftung starb. Was genau Auslöser für die Verletzung gewesen sei, habe nicht mehr nachgewiesen werden können, hieß es.

Den toten Luchs hatte ein Spaziergänger bei Waldfischbach-Burgalben im Kreis Südwestfpfalz entdeckt und einen Förster informiert. Der Tierkadaver wurde laut Stiftung dann in Absprache mit dem zuständigen Jagdpächter an das IZW nach Berlin zur Untersuchung gesandt.

17 Luchse im Pfälzerwald angesiedelt - vier gestorben

Im Rahmen des 2015 gestarteten Wiederansiedlungsprojekts wurden bisher 17 Luchse aus der Schweiz und der Slowakei umgesiedelt, bis zum Ende der Laufzeit im September 2021 sollen es insgesamt 20 werden, wie Projektleiterin Sylvia Idelberger sagte. Bisher habe es sechs Würfe mit mindestens zehn Jungtieren gegeben, auf der anderen Seite aber auch vier Abgänge.

Wie Juri war ein weiteres Tier nach einer Pfotenverletzung verendet, zwei Luchse starben zudem jeweils bei einem Zug- und einem Autounfall. Natürliche Todesfälle wie im Falle von Juri gehörten zur natürlichen Sterblichkeitsrate einer Luchspopulation, könnten jedoch meist nicht dokumentiert werden, da die Kadaver der Tiere - anders als bei Verkehrsunfällen - oft nicht gefunden würden, hieß es.