Die Eltern in Contwig (Kreis Südwestpfalz) sind fassungslos: Schon wieder ist in der Grundschule Schimmel aufgetaucht. Einige lassen deswegen ihre Kinder nicht in die Schule.

Dauer 0:42 min Sendezeit 12:00 Uhr Sender SWR4 Radio Kaiserslautern Schimmel an Grundschule Contwig Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist in Räumen der Grundschule Contwig (Kreis Südwestpfalz) Schimmel aufgetaucht. Die Eltern machen sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder.

Als vor einigen Monaten in einem Turnraum der Grundschule in Contwig Schimmel gefunden wurde, war die Aufregung groß: Schließlich sollte der Raum zu einem Klassensaal umfunktioniert werden. Wegen des Schimmels wurden die Kinder aber erst mal in der Schule im benachbarten Stambach unterrichtet, der Raum wurde saniert. Der Plan war, dass die Kleinen in dieser Woche wieder zurück nach Contwig gehen. Aber: Dort ist wieder Schimmel aufgetaucht, in einem Raum neben dem Klassenzimmer.

In den Fluren der Grundschule herrscht zurzeit gähnende Leere. SWR

Eltern lassen Kinder wegen des Schimmels zu Hause

Die Grundschule in Contwig ist seitdem so gut wie verwaist. Viele Eltern bringen ihre Kinder nicht dort hin, weil sie sich Sorgen um die Gesundheit der Kleinen machen. Mutter Nadine Brinette kritisiert: Sowohl der Schulleiter als auch die Eltern haben eher zufällig erfahren, dass wieder Schimmel gefunden wurde. "Wir hatten einen Termin, um der Lehrerin bei dem Umzug ein bisschen unter die Arme zu greifen und kurz vor dem Termin haben wir dann erfahren, dass es einen Arbeitsunfall gab bei dem Versuch, den neu aufgetauchten Schimmel weg zu machen."

Der Schimmel im Untergeschoss der Schule ist weit verbreitet. Quelle: Verbandsgemeinder Zweibrücken-Land

Teile der Schule bleiben vorerst gesperrt

Der Hausmeister der Grundschule hatte von der Gemeinde Zweibrücken-Land den Auftrag bekommen, den neuen Schimmel mit Wasserstoffperoxid zu beseitigen. Der Leiter der Grundschule, Peter Schmidt, erfuhr davon nur deshalb, weil sich der Hausmeister bei ihm krankmelden musste. Erst auf Nachfrage bestätigte die Gemeinde den Vorfall. Schmidt erzählt: "Wir haben dann im Kollegium zusammen gesessen und diskutiert, was wir machen. Wir haben dann gesagt, wir stellen es den Eltern frei, ob sie die Kinder zu Schule bringen." Die wenigsten haben es tatsächlich getan.

Schulleiter Peter Schmidt hofft, dass seine Grundschule bald wieder für alle Kinder öffnen kann. SWR

Mittlerweile ist klar: An der Schule wird auch in den kommenden Tagen Ausnahmezustand herrschen. Das Untergeschoss, in dem der Schimmel gefunden wurde, bleibt vorerst gesperrt.

Verbandsgemeinde weist Vorwürfe zurück

Jürgen Gundacker (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sagt, Experten würden jetzt alle Räume der Grundschule untersuchen. Sollten die Fachleute auch in anderen Räumen Schimmel finden, müssten alle Kinder auf Schulen in der Nachbarschaft verteilt werden. Den Vorwurf, Eltern, Lehrer und Schulleiter in Contwig für dumm verkaufen zu wollen, weist er zurück: "Wir wollen alles tun, dass keine Kinder gefährdet werden."

Die Eltern in Contwig beruhigt die Aussage nur bedingt. Viele haben das Vertrauen in die Gemeinde verloren, protestieren dagegen, wie man mit ihnen und ihren Kindern umgeht. Schulelternsprecher Markus Heinrichs spricht vielen aus der Seele: "Man kommt sich verarscht vor."