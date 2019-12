Wieder Fliegerbombe in Kaiserslautern

Wieder Fliegerbombe in Kaiserslautern A6 nach Bombenentschärfung wieder frei

In der Nähe des Opel-Werksgeländes in Kaiserslautern ist am Freitagabend eine Fliegerbombe entschärft worden. Die A6 war zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach zeitweise gesperrt.

Diese Fliegerbombe wurde vom Kampfmittelräumdienst im Oktober entschärft. (Archivbild) SWR Bei der Fliegerbombe handelte es sich nach Angaben der Stadt Kaiserslautern um eine 250-Kilogramm-Bombe mit Doppelzünder. Gebäude im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort wurden evakuiert. Betroffen waren davon auch Teile des Opel-Werks und Liegenschaften der Amerikaner. Auf diesem Gelände ist die Bombe gefunden worden. SWR Immer wieder werden Fliegerbomben entdeckt Auf dem Gelände in der Nähe des Opelwerks wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Fliegerbomben entdeckt und entschärft. Weil dort gebaut werden soll, wird das Gelände von Experten ausführlich auf Bomben untersucht.