Von Kirchheimbolanden in die Arktis

Die SGD Süd hat am Dienstag in Kirchheimbolanden eine Weinkiste auf den Weg in die Antarktis gebracht zu den Forschern der Neumayer-Station. Georg von Neumayer war ein bekannter Polarforscher, der in Kirchheimbolanden geboren wurde. In der Kiste sind 70 Flaschen. Unter anderem auch Weine vom Schlossberg in Kirchheimbolanden.