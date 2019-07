Ein bewaffneter Mann hat eine Tankstelle in Weilerbach (Landkreis Kaiserslautern) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er am Samstagabend die Angestellte mit einer Waffe und verlangte das Geld aus der Kasse. Der mutmaßliche Täter verstaute seine Beute in einer Tasche und flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm später am Abend einen 26-Jährigen fest. Die Angestellte blieb unverletzt.