Der CDU-Kreisverband Kaiserslautern-Land berät über einen Parteiausschluss der Frankensteiner Gemeinderätin. Sie bildet eine Fraktion mit ihrem Mann, dem einzigen AfD-Ratsmitglied.

Die politische Zusammenarbeit von Gemeinderätin Monika Schirdewahn (CDU) in Frankenstein sei parteischädigendes Verhalten für die CDU, sagte der Kreisvorsitzende der Partei, Marcus Klein. Deswegen habe er den Vorschlag gemacht, Schirdewahn aus der CDU auszuschließen. Der Kreisverband werde in einer Sitzung am Dienstagabend abstimmen, ob beim Parteigericht der Antrag auf Parteiausschluss eingereicht wird.

Bundesweites Kooperationsverbot mit der AfD

Die CDU-Kommunalpolitikerin habe bereits in der Vergangenheit mehrfach dem Ruf der CDU geschadet. Mit ihrer Fraktionsbildung mit dem AfD-Ratsmitglied Horst Franz Schirdewahn ist nach Einschätzung von Klein aber eine rote Linie überschritten. Die CDU-Spitze hatte ein bundesweites Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen.

Schirdewahn begründete die Zusammenarbeit mit ihrem Mann mit einer Kontroverse um die Trinkwasserversorgung eines Wohngebiets in Frankenstein. Sie sehe dem Parteiausschluss gelassen entgegen. Sie sei sich keiner Schuld bewusst.