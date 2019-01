Der Schokoladenhersteller Wawi will in etwa einem Jahr mit den Bauarbeiten für den geplanten Schokoladen-Freizeitpark in Münchweiler beginnen. Das Unternehmen plant fünf Millionen Euro zu investieren.

Nach Angaben von Wawi werden derzeit die Pläne für den Park erarbeitet. Ein internationaler Dramaturg erstelle ein Konzept, das in diesem Jahr von Architekten und Szenographen umgesetzt werde. Die Bauarbeiten sollen dann Ende 2019/Anfang 2020 beginnen. Schokobrunnen sind in Münchweiler geplant Der Freizeitpark soll direkt an der B10 entstehen - gegenüber dem Hauptwerk von Wawi in Münchweiler. Unter anderem sind - so das Unternehmen - eine Erlebniswelt mit Riesen-Schokobrunnen, Rutschen, Kino und Probierstationen geplant. Außerdem soll es eine gläserne Produktion geben, in der die Besucher den Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade nachverfolgen können. Schoko-Welt in Pirmasens wird verkleinert Sobald der Park fertig ist, soll die bisherige Schoko-Welt am Standort Pirmasens mit gläserner Produktion im Gegenzug verkleinert und als Outlet weiterbetrieben werden. Das Unternehmen rechnet mit etwa 150.000 Besuchern im Jahr.