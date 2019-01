Die Mitarbeiter im Geldtransportgewerbe streiken weiter. Wer in der Westpfalz Bargeld abheben möchte, könnte an einigen Automaten schon bald Probleme bekommen.

Die Kunden von Sparda-Bank und Postbank müssen in einigen Filialen in der Westpfalz ab sofort mit leeren Geldautomaten rechnen. Weil einige Mitarbeiter von Geldtransportfirmen weiter streiken, liefern sie nach Angaben der Gewerkschaft ver.di unter anderem weiterhin kein frisches Geld für die Bankautomaten.

Sparda- und Postbank raten ihren Kunden in der Westpfalz öfter mit der Karte zu zahlen oder Geld am Bankschalter, an Discounterkassen oder bei Partnerbanken abzuheben. Die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW), teilte schon am Mittwoch mit, dass die Bargeldversorgung in Deutschland nicht zusammenbrechen werde.

Wohl keine Probleme durch Streik für den Einzelhandel

Auch Tageseinnahmen von Warenhäusern, Möbel- und Baumärkten werden teilweise nicht abgeholt. Einige betroffene Einzelhändler in der Westpfalz sehen die Lage aber entspannt. Sprecher verschiedener Händler wie der Modekette H&M und der Telekom teilten auf SWR-Anfrage mit, ihre Kunden müssten keine Beeinträchtigung befürchten.

Streik bei Prosegur in Neunkirchen

An dem deutschlandweiten Warnstreik beteiligen sich auch die Mitarbeiter von Prosegur, darunter rund 30 von ihnen aus der Niederlassung im saarländischen Neunkirchen. Von Neunkirchen aus wird auch die Westpfalz beliefert. Auch im Kreis Trier-Saarburg wird gestreikt und einige Geldautomaten könnten leer bleiben.

Mit der Aktion fordert die Gewerkschaft ver.di eine Erhöhung des Stundenlohns der Mitarbeiter um 1,50 Euro pro Jahr, beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro im Monat. Außerdem will sie erreichen, dass die Gehälter in Ost und West innerhalb von zwei Jahren angeglichen werden. Wie lange der Warnstreik dauern wird ist noch unklar. Die Tarifverhandlungen sollen ab morgen fortgesetzt werden.