Fußballer aus dem südwestpfälzischen Wallhalben wollen den Weltrekord im Dauerfußball brechen und eine Woche lang spielen. Der Rekordversuch im Saarland ist nicht der erste.

Schon zweimal haben die Fußballer aus Wallhalben versucht, sich den Rekord im Dauerfußball zu sichern. Vor vier Jahren spielten die Wallhalber 75 Stunden am Stück. Was aber keiner wusste: Gleichzeitig spielten in England zwei Teams noch länger.

So sah der Weltrekordversuch 2015 aus. DASDING Kaiserslautern, Facebook , 25.5.2016, 16:16 Uhr

Seitdem ist der sportliche Ehrgeiz von Organisator und Spieler Dirk Stiwitz geweckt, trotz eines zweiten Rückschlags: "2016 haben wir das Ganze dann 111 Stunden in Hamburg probiert, da scheiterte es an der Beweisführung. Es gab nichts Schlimmeres für mich, als zu wissen, dass man eigentlich eine weltrekordreife Leistung aufgestellt hat und dann wird sie nicht anerkannt. Das ist bitter und deshalb wollen wir es jetzt nochmal wissen."

Lückenlose Dokumentation des Rekordversuchs

Das Problem in Hamburg: Das 111 Stunden lange Fußballspiel wurde nach Ansicht der Juroren beim Guinnessbuch der Rekorde nicht lückenlos dokumentiert. Also wurde der Rekord nicht anerkannt. Bei dem neuen Versuch im saarländischen Winterbach wollen die Kicker aus Wallhalben ab Mittwochabend (19 Uhr) eine ganze Woche gegen die Sportfreunde Winterbach spielen. Bei 168 Stunden Fußball wollen sie nichts dem Zufall überlassen: "Die Videodokumentation haben wir in professionelle Hände gegeben und die schriftliche Dokumentation machen wir selbst. Das ganze Spielfeld muss komplett mit Video überwacht werden – also von Eckfahne zu Eckfahne und von Tor zu Tor. Und es müssen jeder Spielerwechsel und jeder Torschütze dokumentiert werden. In Hamburg war es halt so, dass das Spielfeld nicht komplett aufgezeichnet wurde und auch bei der Schriftdokumentation nicht alles aufgeführt wurde", erklärt Dirk Stiwitz.

Das Spielfeld wird rund um die Uhr mit Kameras überwacht. SWR

Offizielle Guinness-Juroren zu teuer

Einfacher wäre es, Guinnessbuch-Juroren alles überwachen zu lassen. Das koste aber mehr als 10.000 Euro, sagt Dirk Stiwitz. Das rechnet sich nicht. Zumal die Einnahmen der einwöchigen Fußballfete einem guten Zweck zukommen sollen. Deshalb gibt es auch rund um das Spiel viel zu organisieren: "Im Prinzip organisieren wir zwei Events. Das Rahmenprogramm beginnt schon eine Stunde vor dem Anstoß mit Livebands, dann gibt es Vatertagbelustigung, einen Familientag am Sonntag, Tombolas. Und das Andere ist, das Spiel zu organisieren. Da geht es dann darum, genug Spieler zu finden." Außerdem müssten die Spieler medizinisch und kulinarisch versorgt werden.

Gespielt wird auf dem Sportplatz im saarländischen Winterbach. SWR

Spieler dürfen beim Weltrekordversuch Sportplatz nicht verlassen

Auch genug Toiletten und Duschen müssen vor Ort sein, da die Spieler das Gelände während des Rekordversuchs nicht verlassen dürfen. Deshalb brauchen auch pro Team 18 Spieler einen Schlafplatz für die Pausen. Dafür stehen schon mehrere Wohnwagen bereit. Dirk Stiwitz hofft, dass es jetzt im dritten Versuch endlich klappt mit dem Rekord im Dauerfußball – auch, weil einige Spielerfrauen es leid sind, dass ihre Männer tagelang nur auf dem Sportplatz leben: "Ich kann jetzt nur für meine Frau sprechen, aber die hat gesagt, wenn das noch einmal vorkommt, dann kann ich mir eine eigene Wohnung suchen irgendwo. Also das muss jetzt klappen", ist Dirk Stiewitz zuversichtlich.