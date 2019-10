per Mail teilen

In Waldfischbach-Burgalben wird am Samstagnachmittag die neue Ökumenische Sozialstation eingeweiht. Der Neubau hat nach Angaben eines Sprechers 2,8 Millionen Euro gekostet. Die Ökumenische Sozialstation ist mit mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Waldfischbach-Burgalben. Die Mitarbeiter betreuen nach Angaben der Sozialstation etwa 400 Pflegebedürftige im nördlichen Teil des Kreises Südwestpfalz. Mit dem neuen Gebäude hat die Sozialstation auch ihr Angebot erweitert. Künftig können dort auch 14 Senioren den Tag über betreut werden. Für sie wurden unter anderem ein großer Gemeinschaftsraum und ein Ruheraum gebaut.