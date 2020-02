per Mail teilen

Die B 10 wird am Mittwochabend zwischen der Abfahrt B270 Waldfischbach-Burgalben und der Abfahrt Petersberg voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, werden in der südlichen Röhre des Fehrbachtunnels Brand- und Rauchversuche durchgeführt. Damit soll unter anderem die Feuerwehr auf Brände in dem Tunnel vorbereitet werden. Die Sperrung beginnt um 18 Uhr und dauert bis etwa 23 Uhr.