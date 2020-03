Keinen ruhigen Dienst hatten die Beamten der beiden Polizeiinspektionen am Samstagnachmittag in Kaiserslautern. Sie mussten mit mehreren Streifen zur Innenstadt ausrücken.

Der Polizei wurde nach eigenen Angaben mehrere Straftaten aus dem Bereich der Mall gemeldet - darunter Ladendiebstähle und Körperverletzungen. Die Einsatzkräfte trafen auf mehrere Gruppen und kontrollierten gut 100 Personen - darunter waren auch einige polizeibekannte. Die Polizisten sprachen Platzverweise aus. Die Ermittlungen dauern an.

Polizisten angepöbelt

Ein Mann aus dem Stadtgebiet pöbelte die Beamten an. Offenbar sprach er auch zwei Teenager an und packte sie am Arm. Danach befragt, machte der Mann keine Angaben und verweigerte auch seine Personalien. Als er nach Papieren durchsucht werden sollte, wurde der 54-Jährige renitent, fing an herum zu schreien und die Polizisten zu beleidigen. Er musste bis zum nächsten Morgen in einer Zelle auf der Wache bleiben. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.