Das Berliner Unternehmen "TIER" hat am Mittwoch den E-Roller-Verleih in Kaiserslautern gestartet. Momentan stehen etwa 200 batteriebetriebene Scooter in der Innenstadt bereit.

Kaiserslautern ist damit die 30. deutsche Stadt, in der "TIER" ein E-Scooter-Verleihsystem betreibt. Wie das Unternehmen mitteilt, werden die elektrischen Roller ab sofort an zentralen und belebten Orten in der Innenstadt zum Ausleihen bereitstehen. E-Scooter-Verleihfirma tauscht Batterien aus In Kaiserslautern werden Scooter eingesetzt, bei denen die Batterien getauscht werden können. Das hat nach Angaben des Unternehmens den Vorteil, dass die Roller nicht nachts zum Laden eingesammelt werden müssen. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch das Verleihsystem, eine umweltfreundliche Alternative zum Auto anbieten zu können. Probleme in anderen Städten, wie falsch abgestellte E-Scooter, würden aber auch zeigen, dass die Situation gerade in der Anfangsphase genau beobachtet werden müsse. Auf ihrer Internetseite hat die Stadt Kaiserslautern alle Infos zu den E-Rollern zusammengestellt, unter anderem auch zu den Parkverbotszonen.