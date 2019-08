per Mail teilen

Eine 18-Jährige stößt ihre Freundin im Streit aufs Gleisbett - zweimal sogar und auch als bereits ein Zug in den Bahnhof von Zweibrücken einfährt. Dafür soll sie nun ins Gefängnis.

Die Haftstrafe ist happig, obwohl das Opfer nur leicht verletzt wurde. Zwei Jahre und zehn Monate Gefängnis lautet das Urteil der Jugendkammer des Landgerichts Zweibrücken wegen versuchten Totschlags. Die Angeklagte bereut nach eigener Aussage die Tat vom April dieses Jahres.

Zweiter Schubser mit Tötungsvorsatz

Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass die Verurteilte - spätestens als sie ihre Freundin zum zweiten Mal ins Gleisbett stieß - mit Tötungsvorsatz handelte. Die Jugendstrafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt, weil der Richter die Haftstrafe als erzieherisch notwendig ansah. Er sagte zu der heute 19-Jährigen, sie solle die Strafe als Chance begreifen, einen Schulabschluss nachzuholen und einen geregelten Tagesablauf zu lernen.

Staatsanwaltschaft: Täterin wusste um tödliche Gefahr

Die Staatsanwaltschaft hatte sogar drei Jahre Haft gefordert. Die Oberstaatsanwältin sah es als erwiesen an, dass sich die Angeklagte der tödlichen Gefahr bewusst war, in die sie ihre Freundin brachte. Sie habe die Freundin zwar nicht töten wollen, aber billigend in Kauf genommen, dass die junge Frau von dem herannahenden Zug erfasst wird.

"Gleisschubserin" bei der Tat betrunken

Der Verteidiger hatte dagegen eine Bewährungsstrafe gefordert. Er plädierte auf verminderte Schuldfähigkeit, da seine Mandantin zur Tatzeit rund 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Er habe zudem Zweifel, ob ihr wirklich bewusst gewesen sei, wie gefährlich die Situation am Bahnsteig war.