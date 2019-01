Nur ein paar Zentimeter Schnee genügen und schon kracht es reihenweise. Allein am Mittwochvormittag zählte die Polizei 28 Unfälle. Auch drei Garagen waren betroffen.

Allein im Stadtgebiet von Kaiserslautern krachte es nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz zwölf Mal. Zwischen Einsiedlerhof und Weilerbach kam ein 27-Jähriger mit seinem Wagen ins Rutschen und pflügte einen Zaun der US-Liegenschaft um. Laut Polizei war er mit abgefahrenen Sommerreifen unterwegs. Ein weiterer Schwerpunkt war die Südwestpfalz. Meist blieb es bei Blechschäden.

In Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) konnte ein Schwertransporter mit drei Garagen aus Fertigteilen nicht weiterfahren. Die Straße war wegen Glätte unbefahrbar. Bevor es weiterging, musste das Gespann erst die Streufahrzeuge abwarten.

B10 teilweise gesperrt

Im Gebiet der Polizeidirektion Pirmasens rückten Polizeistreifen zu acht Unfällen mit Blechschäden aus. Bei zwei weiteren Unfällen wurden zwei Menschen leicht verletzt. Zur Bergung der Fahrzeuge mussten mehrere Straßen teilweise gesperrt werden.

Schnee behinderte auch die Autofahrer in der Region um Meisenheim. Polizei

Bei Münchweiler an der Rodalb gab es gleich zwei Unfälle, die zu Sperrungen führten. So war die B10 wegen der Bergung eines verunglückten Fahrzeugs rund 30 Minuten in Richtung Landau gesperrt. Ein Pkw war in die Mittelschutzplanke gekracht. Auch auf einer Landesstraße bei Münchweiler krachte es. Ein Pkw kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Unfallverursache hatte auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Lkw überholt und dann mit ihm zusammengestoßen

Auf der B270 bei Pirmasens war die Strecke zwischen Biebermühle und Pirmasens für etwa 45 Minuten gesperrt. In einer Kurve verlor ein Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Er prallte gegen die Schutzplanke. Ein nachfolgender Wagen kam beim Abbremsen ins Schleudern und krachte auch in die Mittelschutzplanke. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Auf der B10 bei Dahn wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall verletzt. Die Schwere der Verletzung steht laut Polizei aktuell nicht fest. Die Frau schleuderte mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn, fuhr gegen eine Schutzplanke. Ein Lkw, den sie kurz zuvor überholt hatte, kollidierte mit dem Auto der Frau. Die Bundesstraße war bei Dahn für etwa eine Stunde vollgesperrt.

Zwischen Breitenheim und Jeckenbach landete das Auto einer jungen Frau am Hang. Polizei

In der Verbandsgemeinde Meisenheim wich eine 18-jährige Autofahrerin nach eigener Aussage einem entgegenkommenden Auto aus, das ihr auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen sei. Die junge Frau geriet auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die Hangbefestigung. Von dem entgegenkommenden Fahrzeug, das in Richtung Breitenheim weiterfuhr, ist lediglich bekannt, dass es das letzte von drei hintereinander fahrenden Autos war.

Die durch die Unfälle entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf etwa 200.000 Euro. Unfallursache sei in den allermeisten Fällen unangepasste Geschwindigkeit gewesen.