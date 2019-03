per Mail teilen

In Homburg (Saar-Pfalz-Kreis) ist auf dem Gelände einer Kunststoff verarbeitenden Firma ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf ein weiteres Unternehmen über. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Zunächst sei in einer Firma ein Lager mit Kunststoffgranulat in Feuer geraten, teilte die Polizei mit. Anschließend griffen die Flammen auf ein anderes Unternehmen über, in dem Buntmetalle verarbeitet werden. Es seien keine gefährlichen chemischen Stoffe ausgetreten.

Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Fenster und Türen geschlossen sowie Lüftungsanlagen ausgeschaltet bleiben. Die Feuerwehr rief die Anwohner auf, aus Sicherheitsgründen die Nähe des Brandorts zu meiden.

Keine Berichte über Verletzte

Verletzt wurde niemand. Mehrere Gebäude in dem Gebiet wurden evakuiert und die Bewohner einiger Häuser in eine von der Stadt eingerichtete Notunterkunft gebracht, so die Polizei. Wie viele Menschen betroffen waren, stand zunächst aber nicht fest.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten könnten noch bis in die Nacht dauern, sagte ein Stadtsprecher. Meterhohe schwarze Rauchsäulen waren lange Zeit bis in die benachbarte Westpfalz zu sehen.

Die Rauchsäule des Großbrands im saarländischen Homburg ist auch im westpfälzischen Otterberg sehr deutlich zu sehen. SWR Sebastian Zobel

Ein Teil des Gebäudes ist eingestürzt

Die Arbeit der Feuerwehr sei schwierig und gefährlich, weil ein Teil des Gebäudes der Kunststoff verarbeitenden Firma eingestürzt sei, hieß es. Zudem seien die brennenden Kunststoff-Partikel nur schwer zu löschen. Die Ursache des Feuers und die ungefähre Schadenshöhe sind noch unklar.