"Eklig und respektlos" - so kommentiert die Polizei die Aktion eines US-Amerikaners in Kaiserslautern. Der Mann verrichtete sein Geschäft direkt vor den Augen der Polizisten. Nicht nur einmal.

Wie die Polizei mitteilte, "defäkierte" der 22-Jährige am Samstagmorgen in aller Öffentlichkeit vor den Beamten in der Innenstadt von Kaiserslautern. Der Mann habe sich entblößt sich und "sein Geschäft" neben der geöffneten Beifahrertür seines Wagens verrichtet.

Gleich zweimal vor der Polizei erleichtert

Als die Polizisten den Mann aufforderten, den Haufen mit Hilfe von Papiertüchern in einem Abfalleimer zu entsorgen, reagierte der Mann mit einem weiteren "großen Geschäft", so die Polizei. Wegen des Defäkierens in der Öffentlichkeit erwarte den Mann jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die US-amerikanische Militärpolizei habe sich um den betrunkenen Mann gekümmert.