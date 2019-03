per Mail teilen

Weil sein Vater 2012 bei einem US-Drohnenangriff getötet wurde, der über den Militärstandort Ramstein erfolgte, klagt heute ein Somalier vor dem Oberverwaltungsgericht Münster gegen die Bundesregierung. Er sieht eine Mitschuld Deutschlands.

Das Kölner Verwaltungsgericht hatte die Klage des Somaliers 2016 zurückgewiesen. Es sei keine Pflichtverletzung der Bundesrepublik festzustellen, hatte das Gericht entschieden. Der Vater des Klägers sei aufgrund unglücklicher Umstände zum tragischen zivilen Opfer geworfen. Die Bundesrepublik sei aber nicht verantwortlich.

Kamelhirte von Rakete getötet

Der Mann ging daraufhin in Berufung. Im Februar 2012 war sein Vater von einer Rakete getötet worden, die eine amerikanische Drohne abgefeuert hatte. Dieser hat nach dem, was bisher bekannt ist, in der Nähe von Mogadischu seine Kamele gehütet.

Das OVG rechnet nicht mit einem schellen Urteil in dem Berufungsverfahren. Das teilte eine Sprecherin am Mittwoch kurz vor Beginn des Prozesses mit. Im Prozess wird neben einer Anwältin aus den USA noch die Zeugenaussage eines Journalisten angehört, der für einen deutschen Sender tätig sei und zum Kläger und seiner Familie damals Kontakt gehabt habe.

Auch Jemeniten klagen gegen Bundesregierung

Ein ähnlicher Fall wird am Donnerstag am OVG Münster verhandelt. Drei Jemeniten klagen, weil sie 2012 bei einem US-Drohnenangriff zwei Angehörige verloren. Im August desselben Jahren kamen zwei Mitglieder einer Familie bei einem ähnlichen Angriff im Jemen um. Die beiden Männer hatten sich in ihrem Dorf mit drei weiteren Männern getroffen, als eine Drohne mehrere Raketen auf die Gruppe abfeuerte und alle fünf tötete.

Ramstein ist der größte US-Militärflughafen außerhalb der Vereinigten Staaten. SWR Archiv

Das jemenitische Verteidigungsministerium behauptete später, drei der Männer seien Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida gewesen. Die beiden Männer, deren Angehörige jetzt in Münster klagen, sollen allerdings nicht zu der Terrororganisation gehört haben.

Die NRW-Justiz ist zuständig, weil sie die Klagen gegen die Bundesrepublik richten, vertreten durch das Verteidigungsministerium mit Sitz in Bonn.

Gericht soll Drohneneinsätze ächten

Das Ziel der Klage ist es nicht, Schadenersatz zu bekommen, sondern die Kläger wollen erreichen, dass Deutschland sowohl rechtlich, als auch politisch Verantwortung übernimmt. Ein weiteres Ziel der Kläger ist, dass das Gericht solche Einsätze als rechtswidrig einstuft und dass Deutschland dem US-Militär untersagt, Drohnen über Ramstein zu steuern. Eindeutige Beweise, dass Kriegsdrohnen über den US-Militärstützpunkt in Ramstein gesteuert werden, gibt es nicht. Das liegt daran, dass der Militärstützpunkt amerikanisches Hoheitsgebiet ist. Die Bundesrepublik kann damit keine eigenen Nachforschungen anstellen. Unterstützt werden die Kläger von Menschenrechtsorganisationen.