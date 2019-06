per Mail teilen

In der Tierauffangstation in Maßweiler (Kreis Südwestpfalz) werden gerade einige Wildkatzen-Babys aufgepäppelt. Wer die kleine Kätzchen im Wald findet, sollte sie nicht einfach mit nach Hause nehmen.

Dauer 0:54 min Wildkatzen Wildkatzen

Wildkatzenbabys sehen genauso süß aus wie die Babys von Hauskatzen. Es gibt aber Unterschiede. Sie fauchen sehr laut und können ganz schön gefährlich werden. Das sagt Tim Zeller, Revierleiter in der Wildtier-Auffangstation in Maßweiler. "Die sind von klein auf schon richtig kratzbürstig. Die werden sich nicht anfassen lassen, die kratzen, die beißen. Die Fauchen so arg, dass einem ihr Sabber entgegenfliegt." Zum Schmusen und Knuddeln eigenen sich die Babys von Wildkatzen nicht.

Wildkatzen sind für Laien schwer zu erkennen

In dieser Woche sind schon drei Wildkatzen-Babys in der Wildtierauffangstation in Maßweiler abgegeben worden – weil Menschen dachten, sie hätten es mit vermeintlich ausgesetzten Hauskatzen-Babys zu tun. Eine Finderin hat von einer Frau erzählt, die ein anderes Wildkatzenbaby mit nach Hause genommen hat. Die Mitarbeiter der Wildtier-Auffangstation hoffen nun, dass die Frau das kleine Wildkätzchen bei ihnen abgibt. "Für Laien ist es relativ schwierig, Wildkatzen zu erkennen", sagt Tim Zeller. "Die Wildkatze hat verschiedene Brauntöne im Fell, ein schwarzer Strich, der die Wirbelsäule entlang geht. Dann muss man drauf achten, dass die Wildkatze eine rosa Nase hat." Außerdem sei der Schwanz bei einigen Wildkatzen-Rassen buschiger.

Wildkatzen lassen sich nicht zähmen

Sollte man im Wald ein Katzenbaby finden, empfiehlt der Experte erstmal abwarten und das Tier beobachten. Nur wenn das Tier verletzt ist, sollte man schneller handeln. Wer Wildkatzen mit nach Hause nimmt, macht sich des Wilddiebstahls schuldig. Und Zähmen lässt sich eine Wildkatze nie.