Für die Feuerwehrleute ist es ein Mammuteinsatz gewesen: Seit Sonntagabend kämpften sie in Gimsbach (Kreis Kusel) mit 700 brennenden Heuballen. Nun ist auch das letzte Glutnest gelöscht.

Dauer 0:45 min Scheunenbrand in Matzenbach Scheunenbrand in Matzenbach

Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer am Montagabend endgültig gelöscht. Vorher sei das Brandgut aus Heu, Stroh und Hackschnitzel komplett aus der Halle entfernt und auf die Glanwiese transportiert worden. Dort sei es ständig weiter auseinandergezogen und durch mehrere Wasserwerfer abgelöscht worden.

Weil die Heuballen dafür über die Straße transportiert werden mussten, war die Bundesstraße zwischen Gimsbach und Theisbergstegen zeitweise gesperrt.

Auf einem naheliegenden Feld werden die Heuballen einzeln gelöscht. SWR

Das Feuer war am Sonntag gegen 17 Uhr in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle eines Aussiedlerhofes in Gimsbach, einem Ortsteil von Matzenbach, ausgebrochen. Die Feuerwehr war in Minutenschnelle da, konnte aber nicht verhindern, dass die Lagerhalle komplett abbrannte. Auch landwirtschaftliche Maschinen wurden zerstört.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Feuer weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Höhe des Schadens und die Ursache des Feuers sind noch unklar.