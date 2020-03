per Mail teilen

Die Spiele der TSG Burglichtenberg im Kreis Kusel finden an diesem Wochenende wegen eines Corona-Verdachtsfalles innerhalb der Mannschaft nicht statt. Der Verein habe darum gebeten, die beiden Spiele in der Fußball Kreisliga A und C gegen den FV Kindsbach abzusagen, sagte ein Sprecher des zuständigen Kreisausschusses. Ein Spieler der TSG Burglichtenberg stehe derzeit unter häuslicher Quarantäne. Weil er noch unter der Woche trainiert hatte, wolle man kein Risiko eingehen.