Das rheinland-pfälzische Innenministerium will in den kommenden Monaten prüfen, ob der geplante Rathaus-Neubau in Thaleischweiler-Fröschen bezuschusst werden kann. Das hat Innenminister Lewentz dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Thomas Peifer, nun mitgeteilt. Das neue Rathaus hätte ursprünglich gut fünf Millionen Euro kosten sollen. Aktuelle Schätzungen gehen allerdings von Baukosten in Höhe von knapp acht Millionen Euro aus. Eine Bürgerinitiative will das Projekt daher stoppen. Sie fordert, dass das neue Rathaus deutlich kleiner gebaut wird.