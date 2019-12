per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A62 in Höhe Thaleischweiler-Fröschen sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es Blitzeis auf der Fahrbahn gegeben hat. Eine Autofahrerin sei dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die drei Menschen seien nicht lebensgefährlich verletzt worden. An den beiden Autos entstand Totalschaden.