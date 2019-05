Algen haben keinen guten Ruf - das wollen Forscher der TU Kaiserslautern ändern. Geht es nach ihnen, könnten die Einzeller eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit lösen.

Die Grünalge findet man unter anderem in Seen und Teichen. Gartenbesitzer fischen sie regelmäßig ab, weil sie anderen Wassserpflanzen Licht und Sauerstoff nehmen. Ein Team aus zehn Studenten der Technischen Universität Kaiserslautern hat aber jetzt herausgefunden: Die Alge könnte dabei helfen, das Problem des Plastikmülls zu lösen.

"Chlamydomonas reinhardtii" soll Hunger auf Plastik bekommen

Der Name der einzelligen Grünalge: "Chlamydomonas reinhardtii". Normalerweise frisst sie kein Plastik - ein Team aus Professoren, Doktoranden und Studenten aus den Fachbereichen Biologie und Chemie an der TU will das aber ändern. "Wir wollen in unserem Projekt die Alge verändern, dass sie Hunger auf Plastik bekommt", erklärt der Sprecher der studentischen Forschungsgruppe Lukas Punstein.

Sie forschen an der Alge: Lukas Punstein, Nico Dahlheimer und Lara Peters (v.li.) SWR

Das geht mit Hilfe von bestimmten Enzymen, die die Forscher der Alge einpflanzen. Diese Enzyme funktionieren wie Schneidwerkzeuge, mit denen die Alge das Plastik zerlegen kann. Dabei kommen zwei Grundstoffe heraus, aus denen wieder neues Plastik produziert werden kann.

Im Moment findet die Forschung weitestgehend im Reagenzglas statt, sagt Lukas Punstein. "Das kann man aber immer größer machen - bis hin zu riesigen Bioreaktoren." Dort könnte die Alge dann unter gleichbleibenden Bedingungen gezüchtet und regelmäßig mit altem Plastik gefüttert werden.

Kaiserslauterer Forscher nehmen an renommiertem Wettbewerb teil

Mit ihrer Idee nimmt das Team der TU Kaiserslautern am größten internationalen Wettbewerb im Bereich der synthetischen Biologie teil - am renommierten Massachusetts Institute of Technology - kurz MIT - in Boston. Kaiserslauterer Forscher sind dort zum allerersten Mal vertreten.

Schaffen die Forscher es, die Jury des Wettbewerbs mit ihrer Idee zu überzeugen, erhalten sie eine Medaille. Und vielleicht hilft der Wettbewerb auch dabei, mehr Sponsoren für ihre Forschung zu finden - um irgendwann einen Teil des großen Plastikproblems mit Hilfe einer kleinen Alge lösen zu können.