Fliegerbombe bei Bauarbeiten in Zweibrücken gefunden

In Zweibrücken ist in der Nähe der Festhalle bei Bauarbeiten an einer Kita eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden.

Nach Angaben der Stadt soll die 250 Kilo schwere Bombe zwischen 17 und 18 Uhr entschärft werden. Der Kampfmittelräumdienst sei bereits vor Ort. Ein Radius von 500 Metern um die Bombe müsse dafür evakuiert werden. Anwohner müssen in Sicherheit gebracht werden Rund 3.000 Anwohner um die Fundstelle müssen daher nach Angaben der Stadt ihre Wohnungen verlassen - unter anderem die Bewohner des AWO-Seniorenheims. Auch ein Einkaufszentrum (Hilgard Center) muss geräumt werden. Ab 14 Uhr soll im betroffenen Bereich auch der Verkehr gesperrt werden. Die Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten in der Gabelsbergerstraße entdeckt. Zwischen Festhalle und Landgestüt wird dort derzeit eine neue Kita gebaut.