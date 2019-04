Eine 18-Jährige soll am Samstag am Zweibrücker Bahnhof absichtlich eine Bekannte ins Gleisbett gestoßen haben. Nun ermittelt die Polizei gegen die junge Frau wegen versuchten Totschlags.

Die 18-Jährige und ihre 19 Jahre alte Bekannte sollen sich, so Polizei und Staatsanwaltschaft, am Zweibrücker Bahnhof gestritten haben. Dabei sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die 18-Jährige habe ihrer Bekannten mehrmals gegen den Kopf getreten, obwohl diese schon am Boden lag. Anschließend habe die junge Frau ihre Kontrahentin ins Gleisbett gestoßen. Laut Polizei halfen andere Reisende ihr wieder auf den Bahnsteig, bevor ein einfahrender Zug die Stelle erreichte.

Beide Frauen fahren gemeinsam im Zug davon

Beide Frauen seien daraufhin in die Bahn eingestiegen und von der Bundespolizei beim nächsten Halt aufgegriffen worden. Die 18-Jährige gab die Tat zu, konnte sich jedoch nach eigener Aussage aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr an alles erinnern. Sie sitzt nun wegen versuchten Totschlags in Zweibrücken in U-Haft.