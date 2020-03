Diesen Freitag endet die Frist für Widersprüche gegen den Ausbau eines Parkplatzes an der A63 bei Steinbach. Der Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern sagte, bisher sei noch keine Klage am zuständigen Oberverwaltungsgericht in Koblenz eingereicht worden. Eine Interessengemeinschaft wehrt sich gegen den Ausbau, weil sie befürchtet, dass künftig eine noch größere Raststätte bei Steinbach gebaut werden könnte. Außerdem sei die Lärmbelästigung stärker als vom LBM berechnet. Ob sie klagen wolle, teilte die Interessengemeinschaft nicht mit.