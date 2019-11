Das Bistum Speyer hat zur Teilnahme an den Wahlen für die Pfarreigremien aufgerufen. Nach Bistums-Angaben sind bei den Wahlen am 16. und 17. November in Pfarreiräten, Verwaltungsräten und Gemeindeausschüssen rund 3.500 Sitze zu besetzen. In der Pfalz und im Saarpfalzkreis seien 460.000 Katholiken wahlberechtigt.