Erneut hat ein Flugzeug über dem Pfälzerwald eine größere Menge Kerosin abgelassen. Laut einer Lufthansa-Sprecherin betrug die Menge etwa 30 Tonnen.

Wie die Tageszeitung "Rheinpfalz" am Sonntag berichtete, habe eine MC Donnell Douglas MD-11F der Lufthansa Cargo am Freitagabend kurze Zeit nach dem Start zum Frankfurter Flughafen zurückkehren müssen. Eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte der Zeitung am Sonntag den Vorfall. Danach habe die Crew auf dem Flug nach New York einen technischen Fehler bemerkt.

Eine McDonnell Douglas MD-11F der Lufthansa Cargo (Archiv) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Christoph Schmidt/dpa

Zur Sicherheit habe die Frachtmaschine umkehren müssen. Um das zulässige maximale Landegewicht zu erreichen, habe das Flugzeug "etwa 30 Tonnen Kerosin abgelassen", sagte die Sprecherin.

Bereits vor einer Woche hatte ein ein Flugzeug über der Pfalz eine größere Menge Kerosin abgelassen.