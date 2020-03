Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Sembach einen 39-Jährigen festgenommen. Der Mann soll nach Angaben der Polizei auf offener Straße eine Mutter und ihre beiden Kinder mit einem Messer bedroht haben. Die Frau habe sich und die Kinder in Sicherheit bringen können. Sie stünden unter Schock, seien aber unverletzt geblieben. Warum der Mann die Familie bedrohte, sei noch völlig unklar. Die Polizei geht davon aus, dass er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Ermittlungen dauern an.