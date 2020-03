In Sembach bei Kaiserslautern hat die Polizei einen Mann festgenommen, weil er eine deutsch-amerikanische Mutter und ihre beiden Kinder mit einem Messer bedroht haben soll. Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich die Tat am Dienstagnachmittag. Der 39-Jährige habe damit gedroht, die Frau und ihre beiden Kinder umzubringen. Er sei maskiert gewesen, habe Nazi-Parolen gerufen und damit gedroht, alle Amerikaner töten zu wollen. Die Mutter und ihre Kinder hätten sich in Sicherheit bringen können. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von 1,4 Promille ergeben. Außerdem habe der 39-Jährige möglicherweise Drogen genommen. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Waffen und Gegenstände mit NS-Symbolen.