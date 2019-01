per Mail teilen

Der Schillerplatz in Kaiserslautern soll für fast zwei Millionen Euro umgebaut werden. Einen Großteil der Kosten sollen die Anlieger tragen. In einem Fall sind das 140.000 Euro.

Ein erster Entwurf der Stadtverwaltung Kaiserslautern für die Neugestaltung des Schillerplatzes. Stadtverwaltung Kaiserslautern

Der Schillerplatz ist ein zentrales Drehkreuz in Kaiserslautern. Im Minutentakt fahren hier Stadtbusse ab. Tausende Menschen laufen hier jeden Tag über den Platz in der Innenstadt, um zum Beispiel in die Fußgängerzone zu kommen. Außerdem finden hier über das Jahr viele Veranstaltungen wie beispielsweise der Weihnachtsmarkt statt.

Schillerplatz soll auf Kosten der Anwohner umgebaut werden

Kaiserslautern will den Schillerplatz ab März neugestalten lassen, weil er etwas in die Jahre gekommen ist. Die Neugestaltung ist schon länger geplant, hat sich aber verzögert, weil die Stadt bei der ersten Ausschreibung keine Firma gefunden hat, die den Umbau für die von ihr veranschlagte Summe durchführt.

Dauer 02:14 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Streit um Anliegerkosten Sie sind fassungslos: Anne und Patrick Gleich sollen 140.000 Euro zahlen, weil die Stadt den Platz vor ihrem Haus verschönern will. Keine schöne Bescherung für das Ehepaar aus Kaiserslautern. Und sie sind nicht die einzigen Anlieger, die in Kaiserslautern kräftig zur Kasse gebeten werden. Video herunterladen (5 MB | MP4 )

1,8 Mio. Euro soll das Ganze kosten. Einen Großteil davon sollen die Anwohner zahlen. So wie Anne Gleich und ihr Mann Patrick. Ihnen gehört eines der Mehrfamilienhäuser mit Ladenfläche am Schillerplatz. Nach ihren Angaben soll der Anteil für den Umbau zu 70 Prozent von den Anliegern und nur zu 30 Prozent von der Stadt getragen werden. Im Fall von Familie Gleich wären das 140.000 Euro und somit der größte Anteil aller Anlieger.

Anne Gleich und ihr Ehemann Patrick vor ihrem Haus am Schillerplatz. SWR

Als sie die Summe zum ersten Mal von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung hörten, war das für sie ein Schock: "Der hätte mir auch fünf Millionen sagen können, da hätte ich wahrscheinlich gleich reagiert, weil es einfach unrealistisch ist", ärgert sich Anne Gleich. Aus Sicht der Lauterer Stadtverwaltung herrscht auf dem Schillerplatz deutlich mehr Anwohner- als Durchgangsverkehr. Deshalb sollen die Anwohner auch deutlich mehr für den Umbau zahlen.

Anne und Patrick Gleich haben zwar mit hohen Kosten gerechnet, die auf sie zukommen könnten. Wie sie aber nun einen sechsstelligen Betrag aufbringen sollen, weiß Patrick Gleich nicht: "Das Problem ist auch, dass wir diese Kosten in keiner Form weitergeben können. Wir unterstützen zum Teil Familien, die ein geringeres Einkommen haben. Wir möchten auch weiterhin günstigen Wohnraum schaffen."

Stadt hat Verkehr auf dem Schillerplatz nur geschätzt

Das Ehepaar Gleich ist sauer, weil die Stadt den tatsächlichen Durchgangs- und Anwohnerverkehr auf dem Schillerplatz gar nicht gemessen, sondern nur geschätzt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes auf Kosten der Anlieger. Familie Gleich hat sich nach guten Anwälten umgeschaut und will eine Musterklage vorbereiten.

Das Ehepaar Gleich geht außerdem davon aus, dass die Arbeiten am Schillerplatz deutlich mehr kosten werden, als die veranschlagten 1,8 Millionen Euro. Das würde für sie bedeuten, dass sie sogar noch mehr als 140.000 Euro zahlen müssten.