In Rodenbach im Kreis Kaiserslautern hat eine psychisch kranke Frau offenbar einen Geräteschuppen abgebrannt. Anwohner meldeten am frühen Samstagmorgen den Brand im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Kurze Zeit später entdeckten Zeugen nach Polizeiangaben eine Frau unter einem Auto in der Nähe des abgebrannten Schuppens. Es habe sich herausgestellt, dass es dabei um eine Vermisste handelte, die zuvor mit dem Polizeihubschrauber gesucht wurde. Die Frau wies mehrere Brandverletzungen und Brandspuren an Körper und Kleidung auf. Sie wurde in die Psychiatrie eingewiesen.