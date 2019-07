Die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz mussten am Wochenende gleich mehrere Brände auf Feldern löschen - der größte davon in Rodenbach im Kreis Kaiserslautern. Und auch in einem Wald brach ein Feuer aus.

In Rodenbach brannte am Samstag auf einem Getreidefeld eine Fläche, die nach Angaben der Feuerwehr ungefähr so groß wie sieben Fußballfelder war, das sind knapp 50.000 Quadratmeter. Durch die Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus - die Wind fachte zudem den Brand immer wieder an. Deswegen dauerten die Löscharbeiten auch mehrere Stunden. Offenbar hatten Funken bei Mäharbeiten den Brand ausgelöst.

Waldbrand in Dunzweiler

Auch bei Albisheim im Donnersbergkreis und Meisenheim brannten am Samstag Felder – Brandursachen waren vermutlich technische Defekte an einer Landmaschine und einem Anhänger. In Dunzweiler im Kreis Kusel musste die Feuerwehr einen Waldbrand löschen. Die Brandexperten vermuten, dass sich das Feuer selbst entzündet hat - das Waldstück war stark verwildert und zugemüllt. Wegen der anhaltenden Trockenheit besteht im Pfälzerwald weiterhin erhöhte Waldbrandgefahr.

Dauer 0:48 min Flächenbrände beschäftigen Feuerwehren Mehrere Flächenbrände haben in Rheinland-Pfalz am Samstag zu Großeinsätzen der Feuerwehr geführt. Unter anderem brannte es bei Morbach im Kreis Bernkastel-Wittlich.

Feuer im Hunsrück und bei Koblenz

Auch bei Morbach im Kreis Bernkastel-Wittlich standen etwa 35.000 Quadratmeter eines Getreidefeldes in Flammen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte die teils meterhohen Flammen mit Unterstützung der Landwirte. Ein Traktor fuhr nach Angaben der Feuerwehr eine Schneise ins Feld, um die Flammen aufzuhalten. Dieser Plan sei aufgegangen, hieß es.

Hitze und Trockenheit sorgten auch im Norden des Landes für Feuer: In Welling im Kreis Mayen-Koblenz brannte es auf einem abgeernteten Feld. Das Feuer breitete sich am Ortsrand rasend schnell aus und drang dabei nach Angaben der Feuerwehr bis in die Gärten des angrenzenden Wohngebiets vor. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach schnell unter Kontrolle bringen, größere Schäden seien nicht entstanden.