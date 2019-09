Das katholische Krankenhaus in Rodalben könnte möglicherweise einen neuen Träger bekommen. Der Stiftungsrat des Krankenhauses will in naher Zukunft entsprechende Sondierungsgespräche führen. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilt, geht es darum, die stationäre Versorgung in der Südwestpfalz in Zukunft zu verbessern. Deshalb werde das Land die Gespräche des Krankenhauses mit einem neuen Träger begleiten. Die Betreibergesellschaft Marienhaus will nach eigenen Angaben schnellstmöglich mit umliegenden Krankenhäusern über eine Zusammenarbeit sprechen. Das betreffe beispielsweise das Westpfalz-Klinikum oder das Pirmasenser Krankenhaus. Hintergrund der Gespräche ist eine geplante Landesverordnung, die kleine Krankenhäuser finanziell entlasten soll. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird das Krankenhaus in Rodalben davon nicht profitieren. Deshalb will der Stiftungsrat nach einem neuen Träger suchen.