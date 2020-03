per Mail teilen

Im Donnersbergkreis wird der 68-jährige Karl Friedrich Georg Rost seit dem 1. März vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hatte er sich vor zehn Tagen aus der psychologischen Abteilung des Westpfalz-Klinikums in Rockenhausen entfernt. Zuletzt sei am Morgen darauf im Zug von Winnweiler nach Rockenhausen gesehen worden. Die Polizei geht davon aus, dass Rost sich in einer hilflosen Lage befindet, weil er sowohl psychisch als auch körperlich instabil ist. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen sei der Vermisste bislang nicht gefunden worden.