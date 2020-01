per Mail teilen

Unbekannte haben bei Rieschweiler-Mühlbach in der Südwestpfalz etwa 50 alte Autoreifen illegal entsorgt. Nach Angaben der Polizei ist unklar, wann die Reifen in dem Wald in Nähe der Pottschütthöhe weggeworfen wurden. Die Gemeinde hatte sie gestern entdeckt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.