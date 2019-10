per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern hat einem Arzt zurecht die Waffenerlaubnis entzogen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschieden und den Mann als sogenannten "Reichsbürger" eingestuft.

Der Fall war 2015 ins Rollen gekommen. Damals hatte der Arzt bei der Stadt Kaiserslautern einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt. Dabei gab er an, im "Königreich Bayern" zu wohnen. Dies ist eine typische Antwort von "Reichsbürgern", die die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen ablehnen.

Wer dies behaupte, sei im Sinne des Waffenrechtes nicht mehr vertrauenswürdig und müsse die Waffenerlaubnis abgeben, argumentierte die Stadt Kaiserslautern. Dagegen zog der Arzt vor das Verwaltungsgericht Neustadt, das ihm Recht gab. Es lägen keine hinreichenden Tatsachen vor, dass der Arzt wirklich unzuverlässig sei. Der Mann selbst hatte angegeben, er sei kein "Reichsbürger" - er habe das Formular gutgläubig mit Hilfe eines Internetprogrammes ausgefüllt.

Gericht: Arzt gehört zur "Reichsbürgerszene"

Dieser Argumentation und auch der Urteilsbegründung der Neustadter Richter folgte das Oberverwaltungsgericht in Koblenz nicht: In einer Pressemitteilung heißt es, der Arzt habe sehr wohl "reichsbürgertypische" Formulierungen verwendet. Er habe sich Formulierungen aus der "Reichsbürgerszene" zu eigen gemacht. Dies gehe auch aus verschiedenen E-Mails hervor, die er an die Stadt geschickt habe. Außerdem habe er sich nicht glaubhaft davon distanziert.