Durch den neuerlichen Drohnenangriff der USA gerät auch die Rolle von Ramstein wieder in den Fokus. Dass die dortige US-Airbase an solchen Angriffen zumindest beteiligt ist, gilt als sicher.

Bereits 2015 hatte der ehemalige Drohnen-Pilot Brandon Bryant in einem ARD-Interview erklärt, dass Ramstein eine deutlich wichtigere Rolle im US-Drohnenkrieg einnimmt, als bislang bekannt sei. "Alle Daten, jedes einzelne bisschen an Dateninformation, das übertragen wurde zwischen dem Flugzeug und der Mannschaft, das lief über den Luftwaffenstützpunkt Ramstein", so Bryant. "Ohne Deutschland wäre der gesamte Drohnen-Krieg des US-Militärs nicht möglich." Er stellte allerdings auch klar, dass eine direkte Steuerung der Kampfdrohnen aus Deutschland nicht stattfinde.

"Fernmelde-Relaisstation für den Datenverkehr"

Ein Jahr später bestätigte dann Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, im Bundestag: Die USA hätten dem Auswärtigen Amt mitgeteilt, dass die Basis in Rheinland-Pfalz als Fernmelde-Relais-Station für den Datenverkehr mit unbemannten Luftfahrzeugen genutzt werde.

Um Drohneneinsätze in Pakistan, Afghanistan oder auch im Jemen direkt aus den Vereinigten Staaten zu steuern, sei die Distanz zu groß, erklärte Roth. Deshalb seien die US-Amerikaner auf den Stützpunkt Ramstein angewiesen, um die Daten aus den USA an den Zielort weiterzuleiten. Zudem plane und überwache US-Militärpersonal in Ramstein Luftoperationen und werte diese später aus.

OVG Münster sieht "tatsächliche Anhaltspunkte"

Auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster erklärte in einem Urteil vom März vergangenen Jahres, es gebe "offenkundige tatsächliche Anhaltspunkte" dafür, dass die USA unter Verwendung technischer Einrichtungen aus der Airbase Ramstein bewaffnete Drohneneinsätze im Jemen durchführten. Diese verstießen "zumindest teilweise gegen Völkerrecht", sagte der Vorsitzende Richter Wolf Sarnighausen. Belegt sei, dass eine Satelliten-Relais-Station in Ramstein bis heute eine zentrale Rolle bei den US-Drohneinsätzen spiele.

Dauer 0:22 min Drohnensteuerung aus Ramstein Gesteuert werden die Drohnen aus den USA.

Marcel Dickow, sicherheitspolitischer Experte bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, sagte dazu der "Deutschen Welle", die Signale kämen "vermutlich per Glasfaser aus den USA" und würden dann per Satellit an die Drohnen weitergegeben".

Bundesregierung muss aktiv nachforschen

Das OVG Münster hatte die Bundesregierung im März vergangenen Jahres dazu verurteilt, künftig aktiv nachzuforschen, ob Drohneneinsätze der USA im Jemen unter Nutzung des amerikanischen Militärstützpunktes in Ramstein gegen Völkerrecht verstoßen. Gegen dieses Urteil legte die Bundesregierung Revision beim Bundesverwaltungsgericht ein, über die noch nicht entschieden ist.

Geklagt hatten drei Jemeniten, die nach eigenen Angaben Angehörige in ihrer Heimat durch US-Drohnenangriffe verloren hatten. Sie forderten auch, die Bundesregierung solle den USA die Nutzung von Ramstein für US-Drohneneinsätze untersagen. Das wiesen die Richter zurück. Sollten sich bei aktiven Nachforschungen aber Rechtsverletzungen zeigen, müsse die Bundesregierung gegenüber den USA auf die Einhaltung des Völkerrechts "hinwirken".