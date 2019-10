US-Vizepräsident Mike Pence hat in der Nacht Station auf dem US-Militärflughafen Ramstein gemacht. Nur wenige Stunden zuvor sprach er in der Türkei mit Präsident Erdogan über eine Waffenruhe in Nordsyrien.

Bei seinem Rückflug von der Türkei landete die Airforce Two gegen ein Uhr auf der Airbase in Ramstein. Während die Maschine aufgetankt wurde, sprach US-Vizepräsident Pence zu den knapp 200 US-Soldaten, die ihn mit viel Jubel empfingen. Pence lobte bei seiner Rede die mit der Türkei nur wenige Stunden zuvor vereinbarte Waffenruhe in Nordsyrien. Außerdem hob er die Wichtigkeit des Ramsteiner US-Flughafens hervor. Die Airbase Ramstein sei das Herz des US-Militärs in Europa und die dort stationierten Soldaten würden die freie Welt ein Stück sicherer machen. Nach knapp einer halben Stunde beendete US-Vizepräsident Pence seine Rede, schüttelte Hände und machte Fotos mit den US-Soldaten. Danach flogen er und seine Delegation weiter.