per Mail teilen

Vor dem US-Militärgericht auf der Air Base in Ramstein beginnt am Freitag der Prozess gegen einen amerikanischen Soldaten. Er soll einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem ein 17-Jähriger aus Weilerbach starb. Angeklagt ist ein 21-jähriger US-Soldat, der im Februar vergangenen Jahres mit seinem Auto auf der Weilerbacher Umgehungsstraße fuhr. Nach einem Überholmanöver soll er nicht mehr auf seine Fahrspur zurückgekehrt und deshalb frontal mit dem dreirädrigen Transporter des 17-jährigen zusammengestoßen sein. Der 17-Jährige wurde dabei getötet. Ein Freund des Jugendlichen, der hinter ihm fuhr, beobachtete den Unfall. Ein anderer Zeuge sagte aus, der 17-Jährige habe sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gelenkt. Das Gericht muss die Angaben jetzt prüfen. Laut einem Sprecher wird beim Prozessauftakt am Freitag nur die Anklage verlesen.